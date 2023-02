Arriva una Ferrara ferita Il pericolo è Cleaves

Quella che Forlì affronta oggi è una Tassi Group Ferrara alle prese con un difficile momento. Gli estensi, infatti, nelle ultime sei gare hanno collezionato ben cinque sconfitte, intervallate solo dal blitz di misura sul campo del fanalino di coda Chieti (71-76). Reduci da tre ko consecutivi, l’ultimo è stato tra le mura amiche nel derby contro Ravenna dopo aver sprecato un vantaggio in doppia cifra nell’ultimo quarto: un po’ – a parti invertite – quello che accadde a Forlì nella trasferta lo scorso autunno.

La formazione allenata da Spiro Leka proverà a fare il colpaccio a Forlì, per rilanciarsi, in una classifica cortissima, in cui due punti possono oggi fare la differenza tra il restare agganciati al treno playoff e rischiare la retrocessione. Roster alla mano, Ferrara ha tre chiari riferimenti: sotto le plance, l’ex FulgorLibertas Luca Campani (14 punti a partita) e l’americano di passaporto lettone Andrew Smith (11+8 ad allacciata) portano alla causa centimetri e buone mani anche fronte a canestro; sugli esterni, invece, Andy Cleaves è uno dei migliori marcatori del girone con oltre 19 punti a gara, oltre ad avere una buona propensione anche a costruire per i compagni (quasi 4 assist di media). Scorrendo il roster, poi, ci sono Mihajlo Jerkovic e Alessandro Amici: se il primo, finora, è stato per rendimento e numeri una delle sorprese della stagione, l’ex Fortitudo sta disputando una stagione un po’ al di sotto delle sue potenzialità, complici anche alcune noie fisiche che lo hanno tormentato sin da inizio anno. Scendendo nelle rotazioni, poi ci sono giocatori di minore impatto come gli esterni Gianmarco Bertetti e Maurizio Tassone, il tuttofare Simone Bellan e il giovane Tommy Pianegonda.

Guardando ai numeri, Ferrara è una formazione dai due volti: se da un lato, infatti, è una tra le squadre che tira meglio sia da 2 (52%, meglio fa solo la Fortitudo) che da 3 (tra le prime cinque del girone), dall’altro vanta la seconda peggior difesa del torneo (quasi 82 punti subiti a partita) ed è tra le ultime formazioni alle voci palle perse (15 a gara), palle recuperate e rimbalzi conquistati.

Insomma, la differenza starà nei piccoli aspetti del gioco: Forlì ha mostrato fin qui di saperli ben gestire nell’arco dei 40’. Per i biancorossi, vincere e convincere sarebbe l’ennesima conferma in una stagione sempre più interessante.

Valerio Rustignoli