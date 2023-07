Asd Vecchiazzano Calcio, cresce la società biancazzurra nonostante le difficoltà

L’Asd Vecchiazzano Calcio non si ferma. Nonostante le difficoltà dovute prima alla pandemia e poi all’alluvione, che hanno causato seri problemi a tante realtà sportive, la società biancazzurra ha rafforzato il suo impegno di crescita sportiva ed educativa. La stagione appena terminata ha visto salire nuovamente il numero di famiglie che fanno parte del sodalizio guidato dal presidente Enzo Treossi e dal vice Mirco Zauli, che ha raggiunto i 370 tesserati; questi hanno avuto a disposizione 31 allenatori, con una crescita di un centinaio di giovani calciatori. Il viatico migliore per gli impegni futuri del club, che ha premiato gli sforzi di una società recentemente riconosciuta, per il secondo anno consecutivo, Scuola Calcio Elite. L’attività si svolge presso il verdissimo polisportivo Nevio Treossi sul campo in erba e in quello sintetico, oltre a quello coperto dedicato al calcio a cinque.

Per la prossima stagione il Vecchiazzano ha previsto la nuova figura del preparatore coordinativo, con l’obiettivo di intervenire a supporto dell’attività motoria dei ragazzi. Alle attività sul campo si affianca la presenza della società nelle scuole coi vari tecnici, all’interno delle primarie durante le lezioni di educazione fisica. Un’attività affiancata a quella svolta nella piscina comunale, che prevede la possibilità anche di far partecipare i ragazzi a corsi di nuoto.

Il Vecchiazzano organizza poi, ogni anno, il Memorial Polidori, la Vecchiazzano Soccer Cup e il torneo ‘della Liberazione’. Nella stagione passata sono iniziate, inoltre, le esperienze all’estero con tornei a Monaco di Baviera e in Croazia. Il settore giovanile è stato pure coinvolto nell’aiuto alle famiglie alluvionate, testimoniando il valore etico portato sempre avanti dalla società, che ha anche raccolto le offerte da devolvere ai più colpiti.

Franco Pardolesi