Asia Vitali e Leonardo Cortini agli europei jr

Due giovani spadisti convocati in nazionale e una terza riserva a casa. Bella soddisfazione per il Circolo Schermistico Forlivese. Il commissario tecnico della nazionale di spada ha infatti diramato le convocazioni per i prossimi campionati europei cadetti e giovani che si svolgeranno a Tallin (Estonia) dal 21 al 28 febbraio. Tra gli azzurrini ci saranno Leonardo Cortini e Asia Vitali (nella foto), che già per tutta la stagione hanno fatto parte delle rispettive squadre titolari della nazionale under 17.

Ma non finisce qui, perché un’altra forlivese, Mariachiara Testa, è stata indicata come riserva in Italia; questo significa che in caso di infortunio di una delle quattro spadiste convocate, sarà lei la prima a volare in Estonia. La Testa di recente è giunta terza nell’ultima tappa del circuito europeo cadetti, disputato a Cracovia. Tutti e tre gli atleti forlivesi partecipano a un raduno di 5 giorni con la nazionale under 17, under 20 e assoluta in preparazione ai campionati europei.

Si tratta di un risultato storico per il Circolo Schermistico Forlivese che non ha mai visto così tanti atleti chiamati a partecipare ad una singola manifestazione internazionale di tale rilievo e prestigio.