Atletica leggera. Libertas in luce con la 4x2 giri agli Assoluti indoor: è quinta

Grande soddisfazione per la Libertas Atletica Forlì che, ai Campionati Assoluti Indoor di Ancona ottiene un fantastico 5º posto nella staffetta 4x2 giri uomini, ovvero la 4x400; competizione che, nel toboga della pista indoor, diventa una sfida decisamente tecnica, con le curve paraboliche complicate da percorrere a tutta velocità, in una specialità già complessa all’aperto.

La staffetta biancorossa della Libertas, allenata da Alberto Donati, si presenta agli Assoluti indoor con un invidiabile percorso iniziato nel 2023 con il titolo regionale di Società, vinto con un sorprende 3’15’’94. Ad Ancona la staffetta, con una media di 19 anni – seconda squadra più giovane – è composta da atleti comunque esperti, nonostante l’età: il velocista Allievo Fabrizio Caporusso, l’ostacolista Juniores Dario Collura, il decathleta Senior Francesco Amici, bronzo agli italiani del 2023, lo specialista Junior dei 400 metri Luca Marsicovetere, oro agli italiani allievi 2022, argento nel 2023 e due presenze in azzurro.

In prima frazione, nella prima serie di staffetta, si presenta Fabrizio Caporusso che allo sparo parte velocissimo dai blocchi e chiude il primo giro a ridosso dei due battistrada, affronta la sua quarta curva ma un avversario gli taglia la strada costringendolo ad un rallentamento per evitarne i chiodi pericolosamente a portata di tibia.

Il testimone passa a Dario Collura che riesce a ridurre il distacco recuperando una posizione che poi deve cedere nel finale evitando comunque di perdere ulteriori metri. È la volta di Francesco Amici che riceve il testimone in quinta posizione e parte deciso a non lasciare nulla di intentato. Recupera prima un avversario poi un altro e giunge all’ultimo cambio in piena progressione consegnando il testimone in terza posizione.

La distanza dai primi due è proibitiva, ma scende in pista Marsicovetere, abituato a straordinari recuperi nel finale gara. L’esperienza non manca e il quattrocentista della Libertas affronta il primo giro attendendo l’inevitabile calo degli avversari. Il distacco si riduce di metro in metro e nel rettilineo finale Marsicovetere tenta la zampata decisiva, suo marchio di fabbrica. E quasi ci riesce. Infatti finisce terzo col tempo di 3’18“85 a 2 centesimi dal secondo (Virtus Emilsider) e 63 centesimi dal primo, Assindustria Sport.

Una prestazione super che permette di raggiungere il prestigioso quinto posto finale, visto che nella seconda serie si impongono in 3’16’’29 gli atleti della Cus Pro Patria Milano davanti all’Atletico Cernusco (3’16’’82).

u. b.