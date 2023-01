Atletica leggera

Parte di slancio la stagione della Libertas Atletica Forlì. Massiccia infatti ai primi eventi la partecipazione in tutte le categorie, dalle giovanili alle assolute: ben un centinaio gli atleti, un vero e proprio successo dopo sole due settimane dall’inizio della stagione invernale, in particolare tenendo conto che nelle due trasferte di Ancona erano più di 50 atleti del settore giovanile.

Numerosi i portacolori della Libertas allenati da Alberto Donati, in collaborazione con Judit Varga, che hanno conseguito il minimo di partecipazione ai Campionati italiani indoor di categoria. Nell’ordine, Francesco Amici ha ottenuto con sorpresa il minimo negli 800 promesse col tempo di 2’56“99; Alex Bartolini nei 60 ostacoli promesse; Fabrizio Caporusso, al suo esordio nel settore assoluto, nei 60 allievi col promettente tempo di 7“16; Dario Collura nei 60 ostacoli allievi; Giada Donati, che dovrà confermare i due bronzi conseguiti ai Tricolori Allievi Indoor 2022, nei 400 con 56“93, negli 800 con 2’12“84 e nei 1.500 con 4’42“64; Luca Marsicovetere, già campione italiano allievi nei 400 e campione europeo nella staffetta svedese, nei 400 con 50“79; infine, Stefano Tisselli, talentuoso atleta in prestito dalla società Unione Atletica Abruzzo e allenato da Gabriele Obino, nel salto in alto con 2 metri e nel salto triplo con 14,48.