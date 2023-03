Auto, contatto e ritiro negli Usa per Nannini al debutto in Indy Nxt

Un debutto sfortunato lo scorso weekend per la sua nuova avventura negli Stati Uniti: in Florida, sul circuito cittadino di St. Petersburg, dove si è disputata la prima prova del campionato Indy Nxt, il giovane pilota forlivese Matteo Nannini (foto), buon nono in qualifica, è stato costretto infatti al ritiro nel corso del 34° giro sui 40 previsti, a seguito di un contatto con un avversario, quando si aggirava intorno alla decima posizione. Ci sarà tempo per rifarsi.

Nel 2° Rally Città di Foligno, penultimo appuntamento del Challenge Raceday Terra 202223, vinto da Alberto Battistolli (Skoda Fabia Rally2 Evo), il forlivese Andrea Succi (Vw Polo Mk6), ha ottenuto un secondo posto di classe.

f. v.