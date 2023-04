Avanti Juniores e Under 16

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Juniores di mister Gianni Belli ha pareggiato 1-1, gol di Buscherini, il match interno con la Bagnolese centrando la qualificazione ai playoff. Questa la classifica finale del girone E: Altopascio 71; Ravenna 56; Forlì 52, Corticella, Servaezza 50; Salsomaggiore 42; Bagnolese 38; Carpi 35; Sammaurese 34; Correggese 33; United Riccione 28; Lentigione 24; Ghiviborgo, Real Forte Querceta 23; Mezzolara 17.

Bene anche l’Under 16, avanti nei quarti del campionato regionale grazie al 7-6 dal dischetto sul Granamica, dopo lo 0-0 nei 90’ regolamentari. Vittoria nel derby degli Under 13 Esordienti impostisi 4-2 sul Forlimpopoli, mentre gli Under 12 Esordienti hanno battuto Forlimpopoli (4-0), Tozzona (1-0, rete di Bulica) e Ravenna (1-3, 2 Minguzzi, Sammati). Infine i più giovani. Gli Under 10 hanno vinto 1-5 col Vecchiazzano e i Primi Calci hanno conquistato il triangolare Mazzoni a suon di gol superando Ravenna (7-2) e Solarolo (6-3).

f. p.