Baby in campo con l’Edelweiss

Serie di tornei a cura dall’Edelweiss Jolly denominata ‘I giovani in campo’. La storica società biancazzurra mette in campo sei tornei per i più piccoli, che si protrarranno sino a fine aprile. Il primo oggi con in campo i ragazzi classe 2014 con gare tutte nell’impianto sportivo di viale Spazzoli. Venerdì 31, dal primo pomeriggio sino a sera, in campo i ragazzi nati nel 2015, mentre il giorno dopo si sfideranno le squadre del 2014. Il quarto appuntamento sabato 22 aprile, il memorial ‘Edelweiss Gagliardi’, dedicato al fondatore, assieme a Ninetto Caldironi nel 1946, della società; in lizza i Pulcini 2012 e 2013 in partite con 7 elementi per parte. Gli ultimi due tornei il 28 aprile, per i nati nel 2013, e il 29 coi piccoli amici 2016-17. Ai tornei con l’Edelweiss Jolly diverse società professionistiche come Empoli, Cesena, Reggiana, Spal, Vis Pesaro e Imolese, assieme a Cervia, Union Sammartinese, Sampaimola, Savignanese e Porto Fuori.