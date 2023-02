Baby Samorì si guadagna i tricolori

Successi nel nuoto a tutti i livelli, agonistico e master, per la Rari Nantes Romagna. Tutti in vasca a Riccione e Rimini per le gare di qualifica ai campionati Regionali Fin, valevoli per gli Italiani di aprile sempre a Riccione. Giovanni Samorì (classe 2008) stacca il pass per i tricolori nei 100 farfalla per la categoria R1 con l’ottimo tempo di 59’’21. Anche Sofia Ravaioli (2006) batte il proprio personale nei 1500 stile libero, migliorandosi di oltre 40 secondi e fermando il tempo a 18’48’’. Andrea Urbini (2008) invece arriva ad appena un secondo dai tricolori nei 100 dorso con il tempo di 1’01’’ e nuota molto bene anche nei 200 dorso che chiude con il tempo di 2’13’’. Anche il giovanissimo Thomas Lazzarini (2009) arriva a un secondo dagli italiani nei 100 rana col tempo di 1’09’’ e di 2’36’’ nei 200 rana. Andrea Caggia (2005) se la cava egregiamente nei 200 misti con l’ottimo tempo di 2’10’’. Il duo classe 2007 Riccardo Ravaioli e Luca Di Fabio raggiunge ottime performance nei 100 dorso, con i personali, rispettivamente, di 59’’3 e di 59’’4. Anche Julian Bianchi (2009) si migliora sensibilmente nei 200 stile libero, che nuota in 2’10’’ e nei 100 farfalla in 1’02’’. Buoni miglioramenti anche per Diego Gatta (2008) nei 100 farfalla (1’02’’), e nei 400 misti (5’04’’).

A Riccione nuotano i Master nel campionato regionale Fin. Campionessa regionale FIN Master, per la categoria M65, è Maria Pia Fattori, atleta di Rari Nantes Romagna, che trionfa nei 50 (38’’10) e nei 100 stile libero (1’28’’72). Anche Paola Meloni, pure lei tesserata per il sodalizio che ha sede a Forlì, diventa campionessa regionale nei 400 stile libero per la categoria M50, col tempo di 6’23’’88. Carmen Dall’Agata, sempre di Rari Nantes, arriva invece seconda nei 50 e 100 e 50 stile libero, per la categoria M75, rispettivamente con i tempi di 1’11’’57 e 2’33’’52. u. b.