Bagnolo frenato alle Vigne. Risale la Longianese

Si sono giocati ieri cinque dei sette recuperi della 13ª giornata di Terza Categoria rinviata prima delle festività per il maltempo. Ferma la capolista Fiumana, il Bagnolo (secondo) non ne approfitta non andando oltre il pareggio sul campo delle Vigne. Centrano il risultato pieno San Colombano Italtex, in casa, e Union Sammartinese lontano dalle mura amiche.

Risultati: ArtusiAnna-Longianese 0-1, Real Cesenatico-Sporting Valbidente 2-0, San Colombano Italtex-Junior Gambettola 2-0 (Primavera, Bertaccini), Sanzili Cesena-Union Sammartinese 1-2 (Caminati; 2 Cecchi), Vigne-Bagnolo 1-1 (Olivastri; Calmanti). Sabato prossimo gli altri due recuperi: Atletico Dovadola-Fiumanese e Bertinoro-Real Meldola.

Classifica: Fiumanese* 32; Bagnolo 28; Longianese 27; Union Sammartinese, Jr Gambettola 21; Atletico Dovadola* 20; San Colombano Italtex 19; Real Cesenatico 17; Vigne 16; ArtusiAnna 15; Real Meldola*, Sporting Valbidente 13; Bertinoro* 7; Sanzili Cesena 1 (*1 gara in meno).

Franco Pardolesi