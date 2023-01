Bagnolo sconfitto Oggi la Fiumanese può allungare

Nella prima giornata di ritorno di Terza Categoria la capolista Fiumanese è impegnata oggi sul campo dell’ArtusiAnna, ma il Bagnolo ha perso la chance di avvicinare il vertice della classifica perdendo sul campo dello Junior Gambettola. Vittorie in chiave playoff per San Colombano Italtex ed Union Sammartinese mentre finisce in parità il match tra Atletico Dovadola e Real Meldola.

Risultati: Junior Gambettola-Bagnolo 3-1 (2 Frignani, Consalvo; Casamenti su rigore), San Colombano Italtex-Longianese 2-0 (Guidi, Bertaccini), Union Sammartinese-Real Cesenatico 1-0 (Abbati), Bertinoro-Sanzili Cesena 3-0 (Massa, Hansal, Venturi), Vigne-Sporting Valbidente rinviata a martedì. Oggi: ArtusiAnna-Fiumanese.

Classifica: Fiumanese* 32; Bagnolo 28; Longianese 27; Atletico Dovadola, Junior Gambettola 24; San Colombano Italtex 22; Real Cesenatico 17; Vigne* 16; ArtusiAnna*, Real Meldola 15; Sporting Valbidente* 13; Bertinoro 11; Sanzili Cesena 1.

*: una partita in meno.