Balelli, argento ai tricolori under 14

Il forlivese Lorenzo Balelli, campione italiano, ha conquistato stavolta una medaglia d’argento ai campionati tricolori Under 14, nella categoria Giovanissimi, su ben 223 participanti. Resta numero 1 del ranking italiano della sua età. Nel campionato nazionale Gold Cadetti e Giovani, a brillare è stato Riccardo Magni (classe 2008). Undicesimo invece Filippo Bassi, nona Viola Casali.

Nel campionato under 17 e under 20 dello scorso weekend il risultato migliore per il Circolo Schermistico forlivese è arrivato da Chiara Castagnoli nelle cadette: settima. Nona Asia Vitali, che ha ben figurato anche nel torneo under 20. Tra i Giovani, 12° Leonardo Cortini e 13° Mattia Liuzzi. A breve arrivano i campionati italiani a squadre, dove Forlì tenterà di confermarsi in A1 per il quinto anno consecutivo, mentre le ragazze debutteranno in A2.