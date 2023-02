Bardi torna in pista: va al Crotone, sarà il vice di Zauli

Un ritorno che farà piacere a molti sportivi forlivesi. Da ieri, infatti, Attilio Bardi è il nuovo viceallenatore del Crotone, secondo nel girone C di serie C, con 60 punti dietro al Catanzaro (70). Dopo l’esonero di Franco Lerda, a seguito dell’1-1 interno col Foggia, la società calabrese ha affidato la panchina, in ottica playoff, a Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus B in C. L’ex attaccante in serie A di Sampdoria, Bologna, Palermo e Vicenza, e in B del Ravenna, ha ottenuto di rinnovare lo staff tecnico con la chiamata di Bardi come vice.

Il tecnico di San Piero in Bagno a Forlì, dopo il secondo posto dietro al Fano del 2001-02 che valse il ripescaggio in serie C, è stato tra i protagonisti poi della rinascita dei biancorossi ripartiti dai dilettanti regionali. A 900 km di distanza dalla Romagna, Bardi dovrà giocoforza rinunciare adesso ai match nell’Over 35 col Club Forza Forlì, covo di tanti ex giocatori da lui allenati in biancorosso.