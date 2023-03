Baskérs, a Bologna altro duro impegno

Oggi con palla a due alle 18 tornano in campo i Baskérs Forlimpopoli che, dopo la debacle della scorsa settimana contro Montecchio, saranno di scena a Bologna, ospiti della Sg Fortitudo. Una sfida importante sia per i romagnoli sia per i padroni di casa, che reduci da un buon momento vorranno consolidare il settimo posto dai tentativi di rimonta del gruppo delle inseguitrici, in cui si trovano proprio gli artusiani. Ranieri e Tosini sono le due principali bocche da fuoco di una formazione che fa del gioco di squadra e delle responsabilità diffuse il proprio punto di forza.

Per i Baskérs, quindi, si tratta di una sfida difficile, ma che mette in palio punti pesanti per provare a riavvicinarsi al gruppo playoff. Un successo, peraltro, grazie alla vittoria 69-63 dell’andata, darebbe ai forlimpopolesi anche un solido vantaggio negli scontri diretti: ora tocca a Brighi e soci provare a fare il colpaccio.