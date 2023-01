Baskérs a caccia di un difficile blitz

Ostica trasferta in terra ferrarese per i Baskérs Forlimpopoli che, questa sera alle 18, saranno ospiti del Basket Ferrara per un match sulla carta molto difficile che apre il girone di ritorno. Gli estensi, quarti in classifica, possono contare su un quintetto di valore, formato dall’esperto playmaker Seravalli, dagli esterni Verrigni e Tognon, nonché dal duo Agusto-Costanzelli (entrambi ben oltre la doppia cifra di media) sotto le plance. Dalla panchina, invece, coach Castaldi può pescare tra un manipolo di giovani di belle speranze: Yarbanga con la sua fisicità e Mujakovic sono i due più pericolosi.

Cercare di vendicare il -5 (80-85) dell’andata non sarà facile per Forlimpopoli (nella foto, Gorini) che, però, per la trasferta potrà contare sul ritorno di Ettore Semprini Cesari, arrivato in settimana dalla serie B di Teramo, che darà un importante contributo alle rotazioni dei lunghi artusiani, nella speranza di cogliere così la prima vittoria del 2023 dopo il ko di Molinella una settimana fa.

È prevista la diretta Facebook dell’incontro sulla pagina di Ferrara Basket 2018 a partire dalle ore 17.55.