Baskérs, a Fidenza impegno severo

Dopo tre successi consecutivi, oggi con palla a due alle 18 i Baskérs Forlimpopoli saranno di scena sul parquet di Fidenza per affrontare la forte formazione di casa, che occupa il secondo posto in classifica e ha collezionato una sola sconfitta nelle ultime otto gare. Il neoarrivato Genjac, che ha sostituito l’infortunato Markovic sotto le plance, porta alla causa dei parmensi fisicità e pericolosità offensiva, in un roster dove anche Obiekwe e Di Noia viaggiano a 16 punti di media. Il tutto senza considerare due veterani come Ivan Sichel e Milo Galli, oltre a diversi giovani di belle speranze.

Insomma, non sarà un compito facile per la squadra di coach Alessio Agnoletti che dovrebbe riuscire a recuperare capitan Agostino Donati, tornato in settimana a disposizione dopo diversi mesi di stop a causa di un infortunio.