Baskérs ai saluti in casa con Molinella

Stasera alle ore 20 termina la stagione dei Baskérs Forlimpopoli, che ospitano Molinella per un match che entrambe le formazioni vivranno a cuor leggero. Se Molinella, infatti, occupa l’ultima posizione ed è da tempo fuori da tutti i giochi, per la formazione artusiana la matematica esclusione dai playoff è arrivata sette giorni fa, con il ko a Reggio Emilia e la contemporanea vittoria della Cmp Global contro Fidenza. Pertanto, stasera sarà una passerella per i protagonisti della stagione, per provare a chiudere con un successo un’annata in chiaroscuro.

Per farlo, servirà contenere il talento dell’esterno Sanna (17 punti di media in stagione), il lungo Zanetti e il riminese Nicola ‘Picio’ Bianchi. Oltre al lungodegente Rossi, sono diversi gli acciaccati tra le fila artusiane, ma l’obiettivo è quello di finire con un successo, per iniziare poi a programmare al meglio la prossima stagione.