Brillante vittoria per i Baskérs Forlimpopoli che, sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending, hanno avuto la meglio per 78-55 (18-17; 41-27; 57-44) sulla Cmp Global, allungando a tre successi consecutivi la striscia positiva.

Il primo quarto corre in equilibrio, con Brighi a martellare in attacco, mentre dall’altra parte è Fin a rispondere per le rime. Nel secondo quarto, Forlimpopoli prova a scappare: trascinati da un Semprini quanto mai consistente, i padroni di casa piazzano un break di 11-0 con cui si portano sul 33-21.

La gara sembra essere in discesa per i Baskérs, ma dopo l’intervallo i bolognesi provano una timida reazione, riprovando a rimettersi in ritmo con un positivo Tomesani e una fiammata di Gennaro Sorrentino. Nell’ultimo quarto, però, gli artusiani ne hanno di più e scavano il solco, mandando a segno tutti gli effettivi e conquistando così una vittoria meritata e importante che segna l’aggancio alla zona playoff.

Il tabellino: Benedetti 5, Brighi 22, Lazzari 3, Rossi 13, Ruscelli 2, Gorini 2, Farabegoli 12, Semprini Cesari 11, Agatensi ne, Chiari 6, Donati ne. All.: Agnoletti.