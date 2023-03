Baskérs, brutto ko: in salita la strada che porta ai playoff

Pesante sconfitta per i Baskérs Forlimpopoli, che sul campo di Castel Guelfo cadono 84-68 (14-20; 38-37; 60-52), complicando così la corsa playoff: ora due successi potrebbero non bastare per accedere alla post season e, pertanto, nelle quattro gare da giocare si dovrà provare a conquistare lo scalpo di una delle due capoliste che, fin qui, hanno mostrato di avere tutt’altro passo. Quanto al match di sabato, Forlimpopoli resta a contatto per 25’, grazie alla verve del duo Brighi-Semprini Cesari. A cavallo tra terzo e quarto periodo, però, sono Sinatra e Torreggiani a scalare le marce e a propiziare un parzialone di 21-4 che schiena i Baskérs, incapaci di reagire, incappando così nella seconda sconfitta stagionale contro una Guelfo Basket che non vinceva da ben otto turni.

Tabellino Baskérs: Benedetti 6, Brighi 19, Lazzari, Semprini Cesari 21, Naldini ne, Agatensi 2, Rossi 8, Chiari ne, Donati, Gorini, Ruscelli 6, Farabegoli 6. All. Agnoletti.