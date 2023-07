Baskérs Forlimpopoli e Angels Santarcangelo tra le squadre iscritte al campionato di C Unica 2023-2024

Il comitato regionale Fip dell’Emilia Romagna ha comunicato l’elenco delle formazioni aventi diritto alla partecipazione al nuovo campionato di C Unica 2023-2024. Tra le ventuno ci sono anche i Baskérs Forlimpopoli, che si presenteranno ai nastri di partenza con ambizione e con velleità di provare il salto nel campionato Interregionale. Altre due le romagnole: Lugo e gli Angels Santarcangelo, che saranno allenati dal forlivese Alberto Serra. Poi tante bolognesi (Medicina, Anzola, Casalecchio, Guelfo, Fortitudo, San Lazzaro, Zola Predosa, Cmp, Ozzano e Molinella), che si aggiungono a Modena, Novellara, Ferrara, Parma, Montecchio, Scandiano, Correggio e Lg Competition. Tra le riserve c’è anche il Gaetano Scirea, che ha annunciato il ritorno in panchina di Emiliano Solfrizzi e non sembra aver velleità di ripescaggio.