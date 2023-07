Baskérs Forlimpopoli rinnova con Gabriele Rossi, ecco il pacchetto piccoli

Ecco un’altra conferma in casa Baskérs Forlimpopoli: nella giornata di ieri, la società forlimpopolese ha annunciato il rinnovo dell’accordo con il playmaker Gabriele Rossi, già in squadra nella passata stagione, dove ha viaggiato ad oltre 11 punti di media (con l’high di 26 punti contro Anzola), prima di finire anzitempo la sua annata a causa di un infortunio al piede. In questa stagione, Rossi ritroverà in panchina coach Alessandro Tumidei, con cui aveva condiviso le precedenti esperienze, prima a Bertinoro, con la maglia del Gaetano Scirea, e poi a Castelnovo ne’ Monti nella stagione 202122. Con la sua conferma, prende decisamente forma il pacchetto piccoli della formazione forlimpopolese, che potrà contare, oltre che su Rossi, anche su Lorenzo Benedetti e sui fratelli Antonio e Lorenzo Brighii.