Baskérs, in casa l’appuntamento per il riscatto

Tornano in campo i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 18, ospitano la Francesco Francia Zola Predosa per una sfida importante, per provare ad invertire il difficile momento. Gli artusiani, infatti, sono reduci da tre sconfitte di fila e vogliono interrompere la striscia negativa per tenere vivo il sogno playoff. Per provarci, però, questa sera serve un successo contro una formazione esperta e consolidata: la formazione allenata da coach Cavicchi può contare sull’esperienza di due veterani come Albertini e Degregori, sulla fisicità del duo Cesana-Errera, sulla qualità di Mario Chiusolo e sui giovani Pavani e Folli. Una squadra competitiva, formata da un bel mix tra giovani ed esperti, un gruppo attualmente impegnato nella lotta di metà classifica e che può essere un bersaglio interessante, per Brighi e compagni, per cercare di conquistare due punti importanti per il morale e la classifica.