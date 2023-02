Baskérs, in palio punti pesanti in casa con Montecchio

Altra importante tappa nella corsa playoff per i Baskérs Forlimpopoli, che alle 18 attendono al PalaDimensioneVending l’Arena Montecchio. Gli emiliani, che sopravanzano di 4 lunghezze Brighi e compagni, sono in un ottimo momento, reduci da tre successi di fila, e occupano il sesto posto con l’obiettivo di riavvicinare il gruppo di testa. La truppa allenata da coach Cavalieri può contare su un pacchetto lunghi di grande fisicità ed esperienza: Paulig, Germani e Negri sanno come fare male sotto le plance; tra gli esterni occhio a Pedrazzi, Riccò e al play Vecchi.

Per i Baskérs sarà fondamentale riscattare il -10 dell’andata (79-69) e dare continuità alla scalata: per farlo, potranno contare sul progressivo recupero di capitan Donati, al suo nuovo esordio casalingo dopo quasi quattro mesi di stop.