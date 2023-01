Baskérs, occasione col fanalino Molinella

Dopo quasi un mese di sosta, stasera a Molinella alle 21 tornano in campo i Baskérs Forlimpopoli. Gli emiliani, fanalino di coda del campionato, sono reduci da 5 sconfitte di fila. Occhio però al play Sanna (tra i migliori realizzatori del torneo, oltre 16 punti a gara), oltre alla guardia riminese Nicola Bianchi e ai lunghi Ndaw e Zanetti, tutti in doppia cifra di media. Sarà la sfida tra la migliore e la penultima difesa del torneo, con i Baskérs che dovranno far valere la loro maggiore consistenza per restare agganciati al treno playoff che dista solo due punti.