Baskérs, prezioso test e ko di misura con la Marnatese

Il secondo test stagionale dei Baskérs Forlimpopoli si è rivelato sfida vera, intensa ed equilibrata, in cui gli artusiani sono caduti di misura 57-58 (20-12; 14-14; 9-16; 14-16 i risultati dei singoli quarti) sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending contro la Marnatese, formazione che disputerà il campionato lombardo di C unica. Dopo un primo quarto tutto di marca Baskérs, grazie alle giocate dei fratelli Brighi, pian piano sono gli ospiti a salire di colpi, capaci di aggiudicarsi terzo e quarto periodo ottenendo così la vittoria ‘ai punti’. Buone, comunque, le indicazioni per coach Tumidei in vista del prosieguo della preparazione.

Il tabellino: Benedetti, Brighi A. 14, Brighi L. 15, Dell’Omo 6, Farabegoli 4; Rossi 4, Lazzari 4, Ruscelli 5, Palazzi 2, Dellachiesa 3, Balistreri. All. Tumidei.