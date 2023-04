Baskérs puniti a 2 secondi dalla fine

Beffarda sconfitta per i Baskérs Forlimpopoli che, al termine di un match guidato per larghissimi tratti, cadono per 70-71 (18-16; 37-34; 60-55) contro l’Olimpia Castello, subendo la tripla del ko a 2” dal gong.

Brighi parte forte, propiziando il primo minibreak (9-2 al 5’), prima delle triple di Zhytaryuk che rimettono in scia gli ospiti. La sfida resta sempre in equilibrio, anche nei quarti centrali: Semprini Cesari e Lazzari mostrano grande consistenza, trovando però sempre decise risposte da parte dei castellani. I Baskérs, poi, vanno in fuga: prima si portano sul +10 (65-55) poi bloccano il punteggio per quasi 5’ nell’ultimo quarto. Sul più bello, però, i padroni di casa si inchiodano: nell’ultimo minuto sono comunque ancora a +4 (70-66). Lì, però, sale in cattedra Salsini che, prima con due liberi, poi con una tripla condanna i padroni di casa che non riescono più a trovare la via del canestro.

Il tabellino: Benedetti 9, Brighi 14, Lazzari 8, Naldini 2, Agatensi ne, Garavini ne, Chiari 3, Semprini Cesari 8, Ravaioli ne, Gorini 2, Ruscelli 6, Farabegoli 18. All.: Agnoletti.