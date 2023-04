Baskérs, serve davvero un exploit stasera in casa della capolista

Trasferta durissima per i Baskérs Forlimpopoli che, oggi alle 18, saranno di scena a Scandiano per affrontare la capolista Basket 2000. Una formazione fortissima, che con una cavalcata trionfale ha mantenuto saldo il primo posto per tutta la stagione inanellando ben 17 successi di fila, grazie alla solidità di un roster, ben allenato da coach Diacci, che può contare su ben cinque giocatori in doppia cifra di media, tra cui il play Merlo (miglior marcatore del torneo con 17 di media), il tandem Magni-Longoni, il lungo Sakalas e l’ex Ancona Aguzzoli. Miglior difesa del torneo, secondo miglior attacco: il compito sembra davvero arduo per la truppa di coach Agnoletti (nella foto, Dario Farabegoli).

Tuttavia, a due giornate dalla fine del campionato, le motivazioni possono fare la differenza: così i Baskérs, che ancora possono conquistare il nono posto che varrebbe i playoff, proveranno a fare un colpo che sarebbe decisivo, per il morale e per la classifica.