Baskérs stesi nel finale

Non riesce il colpaccio ai Baskérs Forlimpopoli, che in casa della Sg Fortitudo restano in scia per tre quarti, poi affondano nell’ultima frazione sotto le bombe dei padroni di casa. Il 65-48 finale (16-16; 25-28; 40-38) non rende comunque onore ai ragazzi di coach Agnoletti che per 30’ giocano alla pari contro i forti bolognesi, restando aggrappati al match grazie alle giocate di Brighi e Rossi (entrambi in doppia cifra alla fine), in una serata in cui i lunghi non riescono a trovare spazi nel pitturato avversario.

L’equilibrio, però, si interrompe negli ultimi 10’, quando la Sg Fortitudo, a colpi di triple (ben cinque nel quarto) dà la spallata decisiva al match, mentre i Baskérs non riescono più a opporre resistenza alla furia dei locali, affondando così inesorabilmente fino al severo -17 finale. Gli emiliani consolidano il settimo posto, mentre i forlimpopolesi comunque restano in corsa per ottavo e nono posto.

Il tabellino: Benedetti 9, Brighi 13, Lazzari ne, Agatensi 2, Rossi 14, Chiari, Semprini Cesari 2, Donati 3, Gorini, Ruscelli 3, Farabegoli 2. All.: Agnoletti.