Baskérs, turno decisivo per i playoff

Bella opportunità di riscatto per i Baskérs Forlimpopoli che, dopo tre sconfitte consecutive, stasera alle 18 ospitano Anzola per una sfida che mette in palio punti importanti. Se per i bolognesi sembra l’ultima spiaggia per riagganciare il treno playoff, gli artusiani devono vincere per non perdere terreno nella corsa al nono posto, dopo gli inciampi delle ultime settimane.

Non sarà facile, però, contro una formazione dall’elevatissimo potenziale offensivo, con ben sei giocatori in doppia cifra di media, tra cui spiccano l’esterno De Ruvo e il lungo Zeneli. Due squadre agli opposti: gli emiliani sono la peggior difesa per distacco del torneo (83 punti subiti di media). Mentre i forlimpopolesi che hanno la miglior difesa (71 punti a gara), ma anche il peggior attacco (68 punti) del girone. Si tratta insomma di una sfida da non sbagliare per continuare a guardare con ottimismo alla classifica, in una giornata di scontri diretti come Ferrara-Cmp e Francesco Francia-Castelnovo ne’ Monti di cui approfittare in caso di vittoria.