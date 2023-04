Baskérs under 17 insieme alla Lamberto Valli

Il basket può essere uno strumento di inclusione e di amore per gli altri. Questo è quanto hanno dimostrato i Baskérs Forlimpopoli che, sabato 15 aprile, hanno organizzato un allenamento congiunto tra la formazione under 17 allenata da coach Enrico Ronci e alcuni ragazzi della cooperativa sociale Lamberto Valli di Forlimpopoli, che da oltre quarant’anni si occupa di creare occasioni per persone svantaggiate o con disabilità. Una bella esperienza per i ragazzi coinvolti in questa iniziativa, che hanno potuto toccare con mano come palleggiare o tirare sia solo una piccola parte del gioco e di quanto sia importante, prima di tutto, stare insieme ed essere di aiuto per chi ha maggiori difficoltà.