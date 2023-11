Basket A2, Forlì-Cividale 84 a 78: che brividi, all’Unieuro serve un altro supplementare

Forlì, 1° novembre 2023 – L’Unieuro Forlì vince la quarta partita consecutiva, quella che vale l’aggancio alla vetta in attesa del recupero della Fortitudo a Udine (mercoledì 15 novembre), ma come nel derby contro Rimini al Palafiera serve un supplementare: Cividale si arrende solo dopo 45’, 84-78. L’Unieuro ringrazia Kadeem Allen, 25 punti, autore dei 4 che nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari hanno tenuto viva Forlì: Cividale aveva sorpassato con un break di 10-0 chiuso da una fortunosa tripla di Giacomo Dell’Agnello (figlio dell’ex coach forlivese Sandro). Sotto di 3, Allen ha capitalizzato 2 tiri liberi. Cosa che non è riuscito a fare il friulano Rota (1/2): a quel punto, Allen si è preso il palleggio-arresto-e-tiro che ha firmato la parità. Ultimo brivido: Cividale ha quasi perso palla, ma sulla sfera vagante si è avventato Miani (24 punti, a lungo rebus irrisolto; la maggior reattività degli ospiti è stata una costante), stoppato però sulla sirena da Zampini.

Cividale è partita più forte nel supplementare: break di 0-4, col libero per un fallo tecnico a coach Antimo Martino e poi una tripla di Rota. Ma proprio Zampini ha completato una grande prova da 23 punti segnandone 6 nel prolungamento. Decisivo il sorpasso di Cinciarini con 2 liberi (80-78 al 44’) prima di un altro canestro decisivo di Kadeem Allen. Notevole anche la partita di Xavier Johnson: 21 punti, 13 rimbalzi, 10 falli subiti, 35 di valutazione.

Passato l’incubo Cividale, sabato Forlì andrà a Verona per la sfida alla Tezenis (ora terza) partendo dal +2 in classifica.