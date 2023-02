Basket C Gold

Serata no per i Baskérs Forlimpopoli, che nella sfida playoff tra le mura amiche contro la Polisportiva Arena Montecchio affondano 55-80 (9-21; 18-32; 37-58) in una gara dal risultato mai in discussione. Sin dal primo quarto, infatti, gli emiliani prendono il controllo del match: trascinati dalle bombe di un ispiratissimo Paulig (26 punti al termine), gli ospiti si portano subito avanti con un divario in doppia cifra. I Baskérs faticano in attacco, trovando poco soprattutto sotto le plance, dove il rientro di Donati non riesce a compensare le difficoltà degli altri lunghi. Dopo l’intervallo, Paulig dà la definitiva spallata al match: i padroni di casa non riescono mai ad accendersi, incappando così nella netta sconfitta.

Tabellino Baskérs: Benedetti 8, Brighi 11, Lazzari 3, Agatensi, Rossi 7, Chiari, Semprini Cesari, Donati 9, Gorini 2, Ruscelli 10, Farabegoli 5. All. Agnoletti.