Basket C Gold, Forlimpopoli sconfitta: è fuori dai playoff

Tramonta il sogno playoff per i Baskérs Forlimpopoli che cadendo per 85-64 (24-22; 47-37; 69-52) sul campo della capolista Basket 2000 Reggio Emilia, complice il contemporaneo successo della Cmp Global contro Fidenza (71-67), finiscono a -4 dal nono posto occupato proprio dai bolognesi, che conquistano così l’ultimo posto playoff. Brighi e compagni restano in scia per circa un quarto, quando prima Dias (13 punti in 10’), poi il duo Sakalas-Terreni sotto le plance, scavano un solco importante. Dopo l’intervallo Forlimpopoli prova a reagire, ma due triple di Aguzzoli spezzano le gambe ai Baskérs che, dal -15, affondano senza sussulti, chiudendo così di fatto la propria stagione.

Il tabellino: Benedetti 3, Brighi 21, Lazzari 5, Naldini 4, Agatensi, Chiari 5, Semprini Cesari 8, Ravaioli, Gorini 3, Ruscelli 1, Farabegoli 14. All.: Agnoletti.