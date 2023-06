Basket C Gold, i Baskérs confermano il play Benedetti

Lorenzo Benedetti sarà ancora il playmaker titolare dei Baskérs Forlimpopoli per la terza stagione consecutiva. La società artusiana ha comunicato il rinnovo dell’accordo con l’esterno faentino, che nelle ultime due stagioni ha viaggiato a 8 punti di media, risultando fondamentale metronomo per la squadra, ma anche giocatore capace di realizzare canestri pesanti. In questa stagione, Benedetti ritroverà sulla panchina coach Alessandro Tumidei che già lo aveva allenato a Lugo nella stagione 202021. La conferma di Benedetti si aggiunge a quella di Lorenzo Brighi.