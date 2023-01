Basket C Gold, male i Baskérs in casa dell’ultima in classifica

Nulla di fatto per i Baskérs Forlimpopoli che, nella prima gara del 2023, cadono sul campo del fanalino di coda Molinella per 81-67 (21-21; 49-40; 61-57) venendo così riavvicinati proprio dai bolognesi. Un buon avvio degli artusiani (2-8 al 3’) viene prontamente disinnescato dai padroni di casa che, con Bianchi e Sanna, vanno in vantaggio anche in doppia cifra. Le triple di Agatensi e la buona vena di Farabegoli consentono agli uomini di Agnoletti di riportarsi fino sul -2, senza riuscire però nel sorpasso: così nel finale sono ancora i frombolieri emiliani a colpire, dilatando il divario e consegnando così un ko pesante a Forlimpopoli, che segna appena 10 punti nell’ultimo quarto.

Il tabellino: Ruscelli, Gorini 2, Donati ne, Farabegoli 16, Brighi 8, Benedetti 6, Lazzari ne, Agatensi 15, Rossi 9, Biandolino 6, Naldini 5, Chiari. All.: Agnoletti.