Basket C Gold, per lo Scirea una sconfitta choc: -52 con gli Angels

Finisce in goleada l’ultima giornata del girone di andata per il Gaetano Scirea: la sconfitta 59-111 (parziali 21-30; 34-55; 52-79) contro gli Angels Santarcangelo vuol dire -52. Gli ospiti hanno recuperato Eugenio Rivali dopo un lungo stop e fatto esordire Luca Bedetti sono partiti subito forte. Un ispirato Bassi prova a tenere in scia i bianconeri, che ci provano nonostante le assenze, gli infortuni e i problemi di falli. L’ultimo quarto, però, è puro garbage time, con i gialloblù che affondano il colpo con un parzialone di 32-7 che rende ingeneroso il risultato finale, consegnando ai padroni di casa il settimo ko consecutivo. Il tabellino: Benzoni 14, Maltoni 9, Sovera, Monticelli 3, Ravaioli 5, Bassi 16, Coralli, Baietta, Zoboli 2, Palazzi 2, Torelli 8. All.: Rustignoli.