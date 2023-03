Basket C Gold, serve un exploit ai Baskérs con il Bologna 2016

Compito difficilissimo per i Baskérs Forlimpopoli che, questa sera alle 18, attendono sul parquet del PalaDimensioneVending la lanciatissima Bologna Basket 2016, seconda forza del campionato, reduce da otto successi consecutivi. Roster alla mano, il gruppo di Lunghini è di primissima fascia: ben cinque i giocatori in doppia cifra di media, a cui vanno aggiunti il playmaker argentino Mansilla (aggiunto in corsa) e il totem Beretta.

Sembra una sfida praticamente impossibile per Lorenzo Brighi (foto) e compagni che, però, per provare ad agganciare i playoff devono cercare di fare un colpaccio: dopo lo scivolone di Castel Guelfo, infatti, i Baskérs sono in ritardo di due punti rispetto a Zola Predosa e Cmp Bologna, appaiati a Castelnovo ne’ Monti. Sono ben quattro le formazioni che si giocano gli ultimi due posti, in uno sprint finale in cui conquistare punti inattesi, senza sbagliare i colpi fondamentali, potrebbe fare la differenza per provare ad entrare nel tabellone che mette in palio l’accesso al prossimo campionato Interregionale. Match intenso quindi oggi a Forlimpopoli.