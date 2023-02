Importante vittoria per il Gaetano Scirea, che sbancando il parquet dell’Omega 86-90 (23-22; 49-42; 68-61) si porta sul -2 proprio sui bolognesi e su quel quintultimo posto che permette di evitare la retrocessione diretta. In avvio sono i padroni di casa a prendere il controllo con un ispirato Guazzaloca (25 punti). I bianconeri soffrono, ma restano in scia con i punti di Bassi e la presenza sotto canestro di Biandolino. Nell’ultimo quarto lo Scirea gira la chiave in attacco e trascinato dalle giocate di Flan ribalta inerzia e punteggio.

Tabellino Scirea: Maltoni 13, Sovera 6, Monticelli 5, Biandolino 16, Bassi 19, Coralli Giorgini, Baietta ne, Zoboli 8, Flan 23, Palazzi, Torelli. All. Montuschi.