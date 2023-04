Basket C Silver, Gaetano Scirea ko: è retrocessione in D

Con il ko interno per 53-71 (8-21; 22-39; 41-48) contro la Virtus Medicina, sabato sera è arrivato il verdetto più amaro per il Gaetano Scirea che, a due giornate dal termine, è matematicamente retrocesso in serie D. Un epilogo triste, in una stagione non facile per la formazione bianconera che, anche nella sfida di sabato, ha mostrato tutte le sue fragilità: sin dall’avvio, infatti, Medicina si è portata avanti in doppia cifra, colpendo dall’arco con Zambon e Martini, chiudendo sul +13 alla prima sirena. La reazione dello Scirea è arrivata solo dopo l’intervallo, quando dal -17, guidati da un buon Monticelli, i ragazzi di coach Montuschi sono riusciti a dimezzare lo svantaggio. Dal -5, però, prima Poluzzi e poi Lorenzini hanno segnato punti di piombo, che hanno posto fine ad ogni possibile velleità di vittoria, rendendo così inutile anche l’attesa del risultato di San Lazzaro.

Il tabellino: Benzoni 5, Maltoni 9, Sovera 5, Monticelli 15, Ndour 4, Biandolino 4, Coralli 2, Baietta 2, Galarza 2, Dudik 5. All.: Montuschi.