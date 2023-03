Basket C Silver, lo Scirea non puo fallire in casa con il 4 Torri

Dopo il successo nel recupero infrasettimanale contro la Grifo Imola (110-85), torna in campo oggi il Gaetano Scirea che, alle 18.30, ospita a Bertinoro il 4 Torri Ferrara. Sulla carta si tratta di una gara abbordabile per Bassi e compagni, contro una formazione già matematicamente retrocessa, per riscattare la sconfitta all’overtime dell’andata (78-70) e per provare a mantenere la categoria. A cinque giornate dal termine, il quintultimo posto occupato dalla Bsl dista 6 punti e per salvarsi servirà superare i bolognesi che hanno il vantaggio nello scontro diretto. Per i bianconeri la strada è in salita, ma un successo stasera terrebbe accesa la fiamma. Per ottenerlo, attenzione al bomber Matteo Ghirelli (miglior marcatore del torneo con 18 punti di media) e al lungo Zaharia.