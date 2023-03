Basket C Silver, Maltoni e Bassi show: lo Scirea spera ancora

Rotondo successo per il Gaetano Scirea, che nel recupero infrasettimanale della 9ª giornata di ritorno abbatte per 110-85 il fanalino di coda Grifo Imola (parziali 26-17; 46-45; 78-63), mantenendo così vive le speranze di salvezza. In avvio Benzoni è un martello vicino a canestro, mentre gli ospiti cercano faticosamente di restare in scia con i liberi di Giovannelli e Calzini. È proprio quest’ultimo (26 punti per lui alla fine) che nel secondo quarto sale in cattedra, riportando i suoi a contatto, approfittando delle disattenzioni della squadra di casa.

Dopo la pausa lunga, però, si decide il match: Maltoni e Bassi iniziano a martellare dall’arco, scavando il solco, mentre Imola fatica a tenere il passo. Nell’ultimo parziale, le uscite per falli di diversi giocatori ospiti spianano la strada allo Scirea che dilata poi oltremodo il divario.

Il tabellino: Benzoni 19, Maltoni 24, Sovera 8, Monticelli 14, Ndour 13, Biandolino 3, Bassi 19, Coralli, Galarza 4, Baietta, Dudik 5, Palazzi 1. All.: Montuschi.