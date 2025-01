Basket, derby senza i tifosi di Rimini: assenti anche gli ultras forlivesi. Ecco i motivi

Forlì, 15 gennaio 2025 – Gli ultras forlivesi non saranno sulle tribune dell’Unieuro Arena in occasione del derby di domenica contro Rimini. La decisione è stata presa dallo spicchio più ‘caldo’ dei tifosi forlivesi, in un comunicato ufficiale firmato da tutti i gruppi della curva biancorossa.

Una decisione legata a doppio filo, naturalmente, al divieto di trasferta imposto ai residenti nella provincia di Rimini, che non potranno acquistare biglietti per il derby del fine settimana. “Davanti all’ennesimo scempio – si legge nella nota dei tifosi –, ci troviamo costretti a dire basta. Domenica noi non ci saremo”. Il derby è l’essenza dell’intero campionato, affermano i gruppi forlivesi. Un match atteso da inizio stagione che, senza le tifoserie al gran completo, perde quasi di significato. "Se non ci stanno loro, non ci saremo neanche noi”, si afferma nel comunicato.

Quindi, si prende di mira la società Pallacanestro 2.015 (“silenzio assordante con cui ha accettato questo”), ma anche Amministrazione comunale e politici per la “mancanza di rispetto nei confronti dei concittadini”. Infine, i gruppi ultras chiedono anche a tutto il resto dell’Unieuro Arena di seguire la loro scelta, rinunciando ai 40’ del derby con “una presa di posizione forte, dura e concreta” dinanzi a un divieto incomprensibile.