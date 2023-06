Basket d’estate, è qui la festa Marghe All Star al momento clou

di Valerio Rustignoli

Con le due gare disputate ieri sera al playground Margheritini, è ufficialmente terminata la fase a gironi della dodicesima edizione del Marghe All Star. Una prima fase che è stata equilibrata e vibrante, che ha visto la partecipazione di quasi un centinaio di cestisti provenienti da tutta la Romagna.

Nel girone A, La Sosta allenata da Alessandro ‘Paxson’ Tumidei ha fin qui confermato i pronostici, potendo contare sull’esperienza di Toto Forray e sulla verve di Luca Sampieri e Diego Benzoni, conquistando un primo posto che la proietta alle Finals come autentica favorita alla vittoria finale e, questa sera alle 20.30, affronterà in semifinale la seconda classificata del girone B, la Primocar guidata da coach Giampaolo Di Lorenzo, formazione che ha mostrato potenzialità e grande amalgama in questa prima parte del torneo e che ha nel duo Colombo-Squarcia le punte di diamante.

L’altra semifinale, alle 22.30, sarà tra Centro Investimenti Immobiliari, che ha fatto percorso netto nella fase a gironi grazie alle sue tante bocche da fuoco (dall’ex Baskérs Nucci all’imolese Alberti), e Ottica Gallery di coach Gianluigi Galetti che, trascinata dal giocatore dei Raggisolaris Faenza Simone Aromando (mvp della fase a gironi), potrebbe anche riuscire a sovvertire i pronostici. Chi perde termina il suo cammino, chi vince accede alla finale che si giocherà domani sera alle 22.30, dopo il celebrity game che vedrà la partecipazione di influencer e creator legati al mondo della pallacanestro, tra cui Tommaso Marino e Linton Johnson, Valentina Vignali e altri.

Entusiasmo, partecipazione, voglia di fare bene: questi sono gli ingredienti di un torneo che è ormai al suo rush finale, in cui si scopriranno i vincitori, ma in cui sarà anche possibile fare i conti del ricavato che, come ogni anno, sarà devoluto in beneficenza: oltre a sostenere le attività di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo, storico partner del torneo), quest’anno parte degli incassi saranno devoluti a progetti di ricostruzione e di ripartenza dopo l’alluvione che ha colpito Forlì fa.

Nel ricordo di Matteo Margheritini, giovane giocatore delle minors scomparso nel 2009, anche in questa edizione tante sono state le iniziative legate al Marghe All Star e ancora tanti sono i momenti da vivere in queste ultime due giornate di partite e di festa per il basket forlivese e non solo.