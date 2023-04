Basket giovanile

Brilla l’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 al Jit Lissone, prestigioso torneo pasquale. I ragazzi forlivesi hanno chiuso al quarto posto finale, perdendo di misura la ‘finalina’ contro la quotata College Borgomanero (71-69) con ‘tripla doppia’ di Bandini: 21 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. In precedenza Forlì aveva perso solo contro Cividale (47-54, ko decisivo ai fini dell’accesso alla finale), superando invece Mena Dubai (90-46, quattro in doppia cifra), Borac Cacak (77-72, 21 punti per Bandini) e Toronto United (92-84, Munari a quota 20). Il torneo è stato vinto da Team Ohio, vittorioso su Cividale.

Under 15 Eccellenza invece in torneo a Cuneo chiuso al settimo posto. Forlì ha pagato pegno contro Cgs (64-66), Farigliano (61-65) e Marostica (77-67); battuta poi Mazara 79-42, con Plachesi (12 punti) in luce.