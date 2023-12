Basket giovanile. Bonomi, 44 punti: così l’under 15 batte la Fortitudo

Ultime gare del 2023 per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015. Se l’Under 19 riposava, ben due sono i match disputati dall’Under 17 Eccellenza biancorossa: nelle prime due gare della Poule Promozione è caduta prima sul campo di Fidenza 76-65 (14-11; 32-21; 54-44), poi a Ferrara con un perentorio 70-49 (19-10; 34-26; 55-36) contro i padroni di casa della Vis. In entrambe, miglior marcatore forlivese è stato Ercolani (13 e 15 punti). Importante successo, invece, per l’Under 15: 90-96 (31-28; 45-53; 69-74) sul campo della Sg Fortitudo, ora agganciata al terzo posto. Sugli scudi Zotti (24 punti) e Bonomi, ben 44 punti realizzati.