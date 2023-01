Basket giovanile

Settimana perfetta per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015, con cinque vittorie in altrettante uscite. L’Under 19 Eccellenza fa suo il big match con la Virtus Siena (80-70), davanti a un’ottima cornice di pubblico ai Romiti, e si prende il secondo posto in solitaria alle spalle di Pesaro; tre i forlivesi in doppia cifra, con Zilio mattatore assoluto con 29 punti. Doppietta, poi, dell’Under 17 Eccellenza, che irrobustisce il primato volando a +4 sugli Stars Bologna superandoli nello scontro diretto (52-68, 25 punti per Sanviti), dopo aver avuto la meglio anche su Argenta (96-57, Pinza con 17 top scorer). Vittoriosa inoltre l’Under 17 Gold (55-56 sul campo dell’International Imola), ribaltando il -15 dell’intervallo con 20 punti di Coralli. Secondo sorriso stagionale, infine, per l’Under 15 Eccellenza di coach Grison, che supera Faenza 64-60 trascinata da Giudici (18).