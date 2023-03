Basket giovanile, Ercolani e Mustapha in Nazionale Under 16

Nuove convocazioni azzurre per il settore giovanile dell’Unieuro: nella giornata di ieri, infatti, è stata ufficializzato l’inserimento di Giovanni Ercolani e di Max Mustapha tra i ventiquattro giocatori della Nazionale Under 16 che si riunirà prima di Pasqua a Seregno, in provincia di Monza. Inoltre, coach Giuseppe Mangone ha selezionato un altro biancorosso, Julian Gardini, che sarà tra le riserve a casa. Da segnalare, inoltre, la presenza di un altro romagnolo tra i convocati: si tratta di Tommaso Pillastrini, figlio di coach Stefano, passato da alcune settimane proprio a Cividale, dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia di Cervia-Cesenatico nell’Under 17 Eccellenza allenata dal coach forlivese Alberto Serra. Il ritiro andrà da mercoledì 5 a sabato 8 aprile, con varie sedute di allenamento e amichevole contro la Spagna giovedì e venerdì.