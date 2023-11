Basket giovanile, l’under 19 vola in vetta. Grande rimonta contro Pesaro da -18 in 10’

Settimana densa di soddisfazioni per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015. In vetrina, l’Under 19 Eccellenza, capace di conquistare un successo all’overtime contro la Vuelle Pesaro per 89-86 (15-31; 34-49; 49-67; 77-77), perfezionando una incredibile rimonta dal -18 del 30’. Lunedì sera il bis dei biancorossi che, sbancando in volata il parquet di Roseto col punteggio di 74-78 (24-19; 45-38; 59-60), hanno agganciato il primo posto in classifica. Miglior marcatore, in entrambe le sfide, è stato Tommaso Pinza, autore rispettivamente di 19 e 21 punti.

Ko per l’Under 17 Eccellenza, che nella sfida tra le due capoliste cade di misura sul parquet di San Lazzaro per 73-71 (12-20; 34-44; 44-58), dilapidando nel finale un cospicuo vantaggio, nonostante le buone prove di Ercolani (17) e Berluti (15). Tutto facile, invece, per l’Under 15 Eccellenza, che ha sbancato per 66-85 (11-22; 27-44; 36-67) il parquet di Cento, grazie a un’ottima prova corale.