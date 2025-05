Basket, Rimini batte Unieuro Forlì 75-69: suo il primo round delle semifinali

Forlì, 25 maggio 2025 – Il primo round delle semifinali è di Rimini, che supera Forlì 75-69 in una tiratissima gara1 e si porta sull’1-0 nella serie. Sotto nel punteggio di fatto per tutti i 40’, gli uomini di Martino escono a testa altissima dal Flaminio, con una seconda parte di gara energica e intensa. Martedì 27 maggio si torna in scena per il secondo appuntamento.

La RivieraBanca parte forte. Forlì segna col contagocce, mentre i padroni di casa si fanno valere a rimbalzo, corrono in transizione e si portano sul 21-11. L’Unieuro è in difficoltà e il divario si amplia ulteriormente nella seconda frazione, addirittura fino al +18 (35-17) di Marini che fa esplodere il Flaminio. La squadra di Martino rialza la testa (35-29), con Del Chiaro grande protagonista, e resta in scia.

La Pallacanestro 2.015 approccia bene il secondo tempo. La difesa sale di tono e Harper guida i suoi alla riscossa (45-43). Rimini ritrova punti dall’arco (54-45), ma Forlì risponde colpo su colpo ed il match è apertissimo. Saltano gli schemi mentre Pascolo segna il -1 a cui risponde Tomassini con 7 punti (67-59). Demonte tiene alta la barra (69-68), quindi Tavernelli tenta la tripla del pareggio a -1’40”: solo ferro, mentre Johnson risponde con la bomba che decide la sfida.