Basket serie C Silver: Scirea, passo d’addio a Santarcangelo

Stasera alle 21 termina la stagione del Gaetano Scirea, che al PalaSgr di Santarcangelo affronterà gli Angels padroni di casa per una gara che si preannuncia difficilissima e che segnerà l’addio alla serie C dopo 17 anni.

I bianconeri, infatti, sono matematicamente retrocessi già da due giornate e martoriati da assenze e infortuni, senza più nulla da chiedere se non difendere il proprio orgoglio. Per la formazione clementina, invece, si tratta dell’ultima opportunità per provare a mantenere la categoria senza passare dai playout: per gli Angels servirà vincere e sperare nei risultati dagli altri campi. Luca Bedetti, Luca Pesaresi, il pivot russo Saltykov sono i punti di riferimento di una squadra che può schierare anche giovani interessanti come gli esterni Buzzone e Mulazzani, nonché il lungo James. Sarà quindi una sfida complicata per lo Scirea, che proverà a vendere cara la pelle come, nonostante i risultati, già molte volte è riuscita a fare.